تعزيزات جديدة.. وأكثر من 11 ألف جندي تركي في سوريا

لا تزال تركيا تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى سوريا، حيث بلغ عدد جنودها أكثر من 11 ألفا و500، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن القوات التركية استقدمت مزيدا من التعزيزات بعد منتصف الليل من معبر كفرسولين.

وفي التفاصيل أشار المرصد إلى دخول مزيد من الآليات التركية ليلا عبر معبر كفرلوسين الحدودي، متجهة نحو المواقع التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد".

موضوع يهمك للشهر الثاني على التوالي، تراوح أزمة الوقود في صنعاء مكانها، وسط احتكار مليشيات الحوثي للبنزين وانتعاش تجارة السوق... أزمة وقود خانقة في صنعاء.. طوابير لا تشمل الحوثيين اليمن

كما أوضح أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4705 آليات، بالإضافة لآلاف الجنود.

إلى ذلك، ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت المنطقة خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.

يذكر أنه منذ فبراير دخلت أنقرة في محادثات جديدة حول مناطق خفض التصعيد بعد تكبدها خسائر فادحة بين صفوف جنودها إثر ضربات شنها النظام السوري في محيط إدلب، وتم التوصل في مارس إلى اتفاق بإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وتسيير دوريات مشتركة بين الروس والأتراك.

وأمس الثلاثاء، تعرضت إحدى تلك الدوريات المشتركة لهجوم أدى إلى جرح 3 جنود روس، على الأقل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أثناء مرور الدورية بالقرب من مصيبين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وجرى نقل الجرحى بواسطة عربات تركية.