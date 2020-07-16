المرصد السوري: مسيرات تركية تصيب جنديين روسيين في سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إصابة جنديين من القوات الروسية وعنصر في قوات النظام السوري بموقع في الدرباسية، بريف الحسكة، في قصف لطائرات مسيرة يرجح أنها تركية.

وقصفت المسيرات المنطقة بعد ساعات من استهدافها بقصف سابق.

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ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، قصفا جويا من طائرة مسيرة على نقطة سابقة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جنوب ناحية الدرباسية في ريف الحسكة، على بعد نحو 100 متر من "مركز التنسيق المشترك" بين قسد وروسيا.

يذكر أن النقطة السابقة لـ"قسد" تحولت إلى مرآب للسيارات والآليات، فيما أسفر الاستهداف الأول عن إصابة سائق، بالإضافة لأضرار مادية.