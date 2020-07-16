عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

المرصد السوري: مسيرات تركية تصيب جنديين روسيين في سوريا

المصدر: دبي - العربية.نت
روسي مصاب في سوريا من جراء القصف
رابط مختصر

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إصابة جنديين من القوات الروسية وعنصر في قوات النظام السوري بموقع في الدرباسية، بريف الحسكة، في قصف لطائرات مسيرة يرجح أنها تركية.

روسي مصاب روسي مصاب

وقصفت المسيرات المنطقة بعد ساعات من استهدافها بقصف سابق.

موضوع يهمك
?
حولت قذيفة حوثية منزل أحد المواطنين شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ركام جراء استهداف الميليشيات الحوثية...

شاهد.. قذيفة حوثية تحول منزل مواطن إلى ركام شاهد.. قذيفة حوثية تحول منزل مواطن إلى ركام اليمن

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، قصفا جويا من طائرة مسيرة على نقطة سابقة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جنوب ناحية الدرباسية في ريف الحسكة، على بعد نحو 100 متر من "مركز التنسيق المشترك" بين قسد وروسيا.

قوات روسية في سوريا قوات روسية في سوريا

يذكر أن النقطة السابقة لـ"قسد" تحولت إلى مرآب للسيارات والآليات، فيما أسفر الاستهداف الأول عن إصابة سائق، بالإضافة لأضرار مادية.

كلمات دالّة

#سوريا, #تركيا
إقرأ أيضاً "العربية.نت" تحاور من التقته موسكو فغضب بشار الأسد "العربية.نت" تحاور من التقته موسكو فغضب بشار الأسد 14:05 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر