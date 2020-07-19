سوريا.. مقتل 3 بتفجير مفخخة بمناطق سيطرة فصائل أنقرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بمقتل 3 وإصابة 6 بتفجير مفخخة بمناطق سيطرة فصائل موالية لتركيا في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة عسكرية تابعة لـ"فيلق الشام" المدعوم من حكومة أنقرة، وذلك على طريق جنديرس في مدينة عفرين.

وتسبب الانفجار بجرح أكثر من 10 أشخاص، بينهم ثلاثة عسكريين أحدهم "قائد سرية" في الفيلق، بينما البقية مدنيون تصادف وجودهم بالمنطقة لحظة الانفجار.

وقتل 3 عناصر من لواء "صقور الشمال" المنضوي ضمن فصائل عملية "غصن الزيتون"، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العناصر الثلاثة لقوا مصرعهم جراء استهدافهم من قِبل مجهولين في قرية سعرنجكة التابعة لناحية "شران" في ريف مدينة عفرين شمال غربي حلب.