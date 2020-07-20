تركيا تعتقل ابنة شقيق صالح مسلم.. والعائلة تندد وتناشد

بعدما ترددت المعلومات عن أنها سلّمت نفسها للأمن التركي بعد "عمليه إقناع"، اتهمت عائلة المعارض الكردي السوري وعضو هيئة الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم، الأحد، سلطات إقليم كردستان العراق بتسليم ابنة شقيقه إلى المخابرات التركية، بعد توجهها إلى هناك للعلاج قبل أشهر.

موضوع يهمك رفضت وزارة الخارجية في جمهورية #التشيك اتهامات أنقرة لها برعاية #الإرهاب، وذلك في رد منها على مسؤولين أتراك انتقدوا قرار... "رعاية إرهاب".. صالح مسلم يفجر أزمة بين تركيا والتشيك العرب و العالم

في التفاصيل، أفادت العائلة بأن سلطات أربيل سلمت داليا محمود مسلم، ابنة شقيق صالح، إلى المخابرات التركية بعد توجهها إلى كردستان قبل 6 أشهر للعلاج.

وقال والد الفتاة في منشور عبر فيسبوك: "إن ابنته كانت تستعد للعودة إلى سوريا، وفوجئت العائلة بتسليمها إلى السلطات التركية".

كما حمّل الأب السلطات في إقليم جنوب كردستان مسؤولية اختطافها من الجنوب أو تسليمها لأجهزة المخابرات التركية، مشيراً إلى أن كل ما يصدر على لسانها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة، بحسب تعبيره.

وناشد مسلم "المنظمات الإنسانية الدولية التدخل لفك أسر ابنته وتأمين عودتها سالمة إلى أهلها"، قائلا: "داليا التحقت كسائر أبناء وبنات شمال وشرق سوريا بوحدات حماية المرأة للدفاع عن أرضها وشعبها في مواجهة تنظيم داعش ومرتزقته منذ 6 سنوات".

سلطات هولير تسلم داليا محمود مسلم إبنة شقيق صالح مسلم للإستخبارات التركية والتي كانت في هولير بغرض المعالجة ولأسباب صحية تخلت عن رفاقها قبل ستة أشهر وتوجهت إلى إقليم جنوب كردستان للمعالجة وبقيت على تواصل مع الأهل إلى أن اتصلت قبل فترة قصيرة بشأن العودة إلى أهلها في روجافا ولكننا pic.twitter.com/rvxsu0FwDw — Idres saif aldin (@Idres1987) July 20, 2020

رواية تركية مخالفة

بالمقابل، نشرت وسائل إعلام تركية رواية مخالفة، إذ نقلت عن مصادر أمنية أن داليا مسلم "سلمت نفسها لقوات الأمن التركية بمحافظة مرسين عن "طريق الإقناع"، بحسب المعلومات.

يشار إلى أن صالح مسلم كان اعتقل لفترة وجيزة في التشيك عام 2018، وطالبت تركيا بتسليمه بموجب مذكرة اعتقال صادرة في أنقرة قبل عامين وتتعلق بهجوم هناك أسفر عن مقتل 29 شخصا في فبراير/شباط 2016.

لكن صالح مسلم نفى أي صلة له بهذا الهجوم وأطلق سراحه لاحقا.

سنلاحقه أينما ذهب!

وكادت قضية الزعيم الكردي السوري صالح مسلم تفجر أزمة بين تركيا والتشيك، لا سيما بعد الإفراج عنه، ما دفع السلطات التركية إلى اتهام التشيك برعاية الإرهاب، وما استدعى بدوره رداً تشيكياً مندداً.

كما تعهد حينها وزير الخارجية التركي بملاحقة الزعيم الكردي أينما يذهب.

وصالح مسلم هو القائد السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي الذي تعتبره أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني والمصنف عندها على قائمة الإرهاب.

إلى ذلك، ومع تأسيس الأكراد إدارتهم شبه الذاتية في مناطق شاسعة من شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، بدأت نار العداء تستعر مع أنقرة التي صنفت الميليشيات الكردية الرئيسية "وحدات حماية الشعب" الكردية إرهابية أيضا، وتعتبرها فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

أما مسلم فكان الرئيس المشارك لفترة طويلة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذراع السياسية لـ"وحدات حماية الشعب".

يذكر أن تركيا كانت أعلنت في شباط/فبراير الماضي عن مكافأة بقيمة 4 ملايين ليرة لمن يسلمها صالح مسلم.