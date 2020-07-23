من جديد.. انفجار في رأس العين يخلّف قتلى وجرحى

ضرب انفجار عنيف مدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، الخميس، حيث انفجرت سيارة ملغمة قرب دوار الجوزة وقرب مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب بمقتل 4 أشخاص بينهم مواطنة، وأكثر من 10 جرحى، جراح بعضهم خطيرة.

موضوع يهمك قتل شخص وأصيب آخر بانفجارين في دمشق، السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وذلك عشية ثالث انتخابات... قتيل بانفجارين في دمشق عشية الانتخابات البرلمانية سوريا

فيما أفادت مصادر أخرى بأن التفجير وقع بالقرب من المجلس المحلي التابع لتركيا.

كما أكدت وكالة أنباء النظام الرسمية نقلاً عن مصادر محلية، وقوع التفجير، لافتة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات، إضافة لسقوط قتلى وجرحى.

انفجار آخر

يشار إلى أن المرصد السوري كان قد وثّق في أوائل يوليو/تموز الجاري، مقتل 6 أشخاص، وأكثر من 15 جريحا بانفجار سيارة مففخة وقع عند دوار الفرن في مدينة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي الرقة.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة اشتباكات تجري بين تلك "المجموعات الإرهابية" لاقتسام النفوذ والسيطرة.