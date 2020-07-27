نزوح للأهالي بعد قصف فصائل موالية لتركيا بلدة بريف الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بموجة نزوح للأهالي بعد قصف الفصائل الموالية لتركيا لبلدة أبو رأسين بريف الحسكة لأول مرة منذ أشهر.

وقال المرصد إن الفصائل الموالية لأنقرة نفذت قصفاً صاروخياً على بلدة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، حيث جرى استهداف البلدة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح.

وأضاف أن قوات النظام ردت عقب ذلك وقصفت أماكن سيطرة الفصائل في ريف المنطقة، في حين شهدت البلدة نزوح عدد من الأهالي بعد القصف. يذكر أن البلدة لم تتعرض لقصف منذ أشهر.

كما يشار إلى أن وكالة الأنباء السورية الرسمية، كانت قد أفادت أمس الأحد، بأن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمحافظة الحسكة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول إن الدراجة انفجرت في سوق لبيع الخضراوات، مشيرة إلى أن الانفجار أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.

وكان المرصد السوري قد رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية باب الخير ومناطق أخرى في ريف أبو رأسين شمالي الحسكة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.