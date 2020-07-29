إيران تصارع للبقاء.. حزب الله العراقي ينتشر بدير الزور

عمدت ميليشيات حزب الله العراقي إلى الانتشار في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث انتشرت مجموعات منها برفقة آليات عسكرية في منطقة الخور ومنطقة الطيارات الواقعة بعمق نحو 20 كلم ضمن بادية الميادين.

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وأضافت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيا وضعت غرفاً إسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشارها ورفعت سواتر ترابية بمحيط تلك الغرف.

وكان المرصد السوري أشار قبل يومين، إلى مواصلة القوات الإيرانية سعيها لترسيخ نفوذها أكثر فأكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية، وذلك عبر طرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب بالإضافة لكسب ود الأهالي بفعاليات ومساعدات.

"رحلة ترفيهية"

في السياق، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "المركز الثقافي الإيراني" في مدينة دير الزور عمد إلى تنظيم "رحلة ترفيهية" لنحو 30 طفلا من أبناء المدينة إلى "حديقة الأصدقاء" التي أنشأها المركز الإيراني في حويجة صكر.

فيما يحاول الإيرانيون الظهور بتلميع صورتهم أمام أهالي المنطقة عبر هكذا نشاطات، بالإضافة لغرس أفكارهم في عقول الأطفال.

تمدد إيراني على الزراعة

وكان المرصد السوري نشر في الـ 22 من الشهر الجاري، أن ميليشيا فاطميون الموالية لإيران عمدت إلى حل "اتحاد الفلاحين" التابع للنظام في مناطق تواجدها بريف الميادين، وبدأت تستثمر الأراضي الزراعية من خلال قيامها بإنشاء ورشات لحراثة الأراضي الزراعية بأسعار أقل من المتعارف عليها.

وقدمت الميليشيا عروضاً للفلاحين في المنطقة لدعم محاصيلهم مقابل الاستثمار بحصاد الأراضي الزراعية وعدم بيعها لغيرهم، يأتي ذلك في ظل التمدد الإيراني في منطقة الميادين وريفها شرقي دير الزور.

في مقابل ذلك، تتوقع المعلومات أن يؤدي تكرار استهداف القوات الإيرانية والموالين لها في سوريا، إلى مزيد من الاستنزاف لإيران والضغط عليها لإخضاعها كي ترضخ لمطالب القوى الدولية.