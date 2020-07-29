كورونا يشل الحركة شمال سوريا.. الأكراد يفرضون حظراً

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، الأربعاء، فرض حظر التجول على إقليم الجزيرة لمدة 10 أيام بدءا من أول أيام العيد لمواجهة تفشي وباء كورونا.

موضوع يهمك قالت سوريا الاثنين إنها سترفع حظر التجول الليلي بدءا من اليوم الثلاثاء وستسمح بالتنقل بين المحافظات وذلك في تخفيف... رغم زيادة الإصابات.. سوريا تخفف قيود مكافحة كورونا سوريا

وقالت في منشورها، إنه وبسبب ظهور إصابات جديدة في منطقة شمال شرق سوريا، وحالات أخرى يشتبه بإصابتها، فإنها فرضت حالة الطوارئ في الإقليم.

كما منعت التجمعات بشكل نهائي، بما فيها الرياضية، أو المسابح، أو زيارات العيد وغيرها.

كذلك منعت حركة باصات النقل الداخلي الجماعي داخل المدن.

وشددت على أن مدة قرار المنع هي 10 أيام ابتداء من أول أيام عيد الأضحى.

يشار إلى أنه وفي أوائل تموز/يوليو الجاري، سجلت منطقة الشمال أول إصابة بفيروس كورونا.

وقالت حينها شبكة الإنذار المبكر العاملة في مناطق شمال سوريا في بيان، إن الإصابة الأولى التي سجلت تعود لطبيب يعمل في مستشفى باب الهوى على الحدود السورية - التركية.

وأضاف البيان أن الطبيب يقيم في ولاية غازي عنتاب التركية ويدخل إلى الأراضي السورية بانتظام لكونه يعمل في مستشفى باب الهوى، حيث عزل نفسه بعد ظهور الأعراض عليه في الخامس من يوليو الجاري.