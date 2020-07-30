المرصد السوري: قوات النظام تقصف مناطق في ريف إدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن قوات النظام السوري قصفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءاً حذراً، ليل الأربعاء، وحتى ساعات الصباح الأولى، الخميس، لتعاود قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وكان الأربعاء قد شهد عمليات قصف مماثلة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية" بأن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيعلن اليوم الخميس نتائج التحقيق حول قتل متظاهرين في ساحة... مصادر: الكاظمي يعلن نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين العراق

وتركز القصف على بلدات معارة النعسان والفطيرة، وقرى سفوهن وكفر عويد بجبل الزاوية، بأكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية.

وردت الفصائل، الأربعاء، على القصف المكثف، باستهداف مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل جنوب إدلب.

وأشار المرصد السوري، الأربعاء، إلى وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في جبل الزاوية.