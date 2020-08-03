قتلى وجرحى بغارات روسية على ريف إدلب

نفذت طائرات حربية روسية الاثنين، غارات على أطراف مدينة بنش بريف إدلب شمال سوريا قتل فيها 4 مدنيين، وذلك وفقاً لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال... الجيش التركي يدفع تعزيزات عسكرية إلى محيط إدلب السورية سوريا

وأوضحت المعلومات أن القصف الجوي الروسي على الأطراف الشمالية لمدينة بنش تزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام السوري.

فيما تُعد هذه المرة الأولى التي تُستهدف فيها المناطق القريبة من إدلب منذ تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار في الخامس من مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

روسيا وحليفها

وهذه ليست المرة الأولى، فمنذ أيام تستهدف روسيا وحليفها الأسد هذه المنطقة، فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أن قوات النظام السوري قصفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي.

وقبلها، رصد هدوء حذر، ليل الأربعاء، وحتى ساعات الصباح الأولى، الخميس، لتعاود قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وكان الأربعاء قد شهد عمليات قصف مماثلة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

الفصائل ترد

فيما تركز القصف على بلدات معارة النعسان والفطيرة، وقرى سفوهن وكفر عويد بجبل الزاوية، بأكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية.

وردت الفصائل، الأربعاء، على القصف المكثف، باستهداف مواقع قوات النظام في بلدة كفرنبل جنوب إدلب.

وأشار المرصد السوري، الأربعاء، إلى وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في جبل الزاوية.