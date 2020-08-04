غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف دمشق والجولان

قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوماً على أهداف عسكرية في سوريا، الاثنين، ووصف الضربات الجوية بأنها ردّ على محاولة من "عناصر معادية" لزرع قنبلة على السياج الحدودي.

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف دمشق و #الجولان#العربية pic.twitter.com/nMnj42EK8A — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 3, 2020

وأضاف البيان الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية، وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية، وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الاثنين لـ"أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة، "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر"، في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.

ولم يوضح المرصد ما إذا كانت الضربات قد أوقعت قتلى في صفوف الجنود السوريين أو المقاتلين المتحالفين مع النظام.

وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، وكالة فرانس برس باستهداف مدينة البوكمال في شمال شرقي البلاد بصواريخ إسرائيلية.

وفي تطوّر نادر، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت مواقع لجيش النظام السوري بضربات جوية، "رداً على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها" في جنوب هضبة الجولان، وفق بيان للجيش.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "ضربت طائرات ومروحيات حربية أهدافاً تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا"، مضيفاً أن الأهداف شملت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات ومدافع مضادة للطائرات".

وفي 20 تموز/يوليو قتل خمسة عناصر من المقاتلين الموالين لإيران، بينهم عنصر في حزب الله اللبناني جراء غارات شنّتها إسرائيل جنوب دمشق، وفق المرصد الذي أفاد بأن الغارات أوقعت أيضا 11 جريحاً بينهم سبعة جنود سوريين.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات، إلا أنها تكرّر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.