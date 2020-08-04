قصف إسرائيلي على القنيطرة.. وآخر مجهول على البوكمال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش استهدف من أرسل المجموعة التي حاولت زرع عبوة في الجولان المحتل، بعد تصفية الخلية، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن النفس، بحسب تعبيره.

تصريحات نتنياهو جاءت إثر ما ذكره الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تسلل من سوريا، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، مضيفا أن المحاولة نفذها 4 مسلحين اشتبه بهم بمحاولة زرع متفجرات، فيما لم يتم تأكيد رسمي فيما لو قتلوا.

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الجيش الإسرائيلي كان أعلن قصف أهداف عسكرية في سوريا، وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية، وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.

كما أفاد المرصد بمقتل نحو 15 شخصاً في مدينة البوكمال غرب سوريا، قرب الحدود مع العراق.

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وأشار المرصد إلى أن جميع العناصر هم من الميليشيات العراقية الموالية لإيران، قُتلوا خلال جولات من القصف بطائرات استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، ضمن قاعدة الإمام علي التي تشيدها إيران في تلك المنطقة.

وأضافت مصادر المرصد السوري أن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل البوكمال.

وفي العشرين من يوليو قُتل 5 عناصر من المقاتلين الموالين لإيران بينهم عنصر في ميليشيا حزب الله جراء غارات شنّتها إسرائيل جنوب دمشق، وفق المرصد.

كما استقدم الجيش الإسرائيلي في يوليو تعزيزات على طول الحدود الشمالية معلنا "رفع مستوى الجاهزية في مواجهة أعمال عدائية محتملة".