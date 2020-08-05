المرصد السوري: قصف تركي على مدينة عين عيسى شمال الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، إن قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة (كورمزات) ضمن مناطق "نبع السلام"، استهدفت مدينة عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها كانت قد قصفت قرية سليب قران في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، في 3 أغسطس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 1 أغسطس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.

موضوع يهمك أعلن منظمو مؤتمر الحزب الديمقراطي في ميلووكي بويسكانسن، الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن لن... بايدن لن يحضر مؤتمر الديمقراطيين للموافقة على إعلان ترشيحه أميركا

يذكر أنه وبحسب معلومات المرصد، فقد أدت سياسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في عدة مناطق بسوريا، إلى كوارث بيئية وإنسانية، ما دفع جهات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بمحاسبة أنقرة وميليشياتها عن تلك الأفعال.