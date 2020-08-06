قتلى باستهداف صاروخي طال القوات الروسية في اللاذقية

استهدفت فصائل بالقذائف الصاروخية، مواقع للقوات الروسية في محور كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف القوات الروسية وسط معلومات عن قتلى، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هبوط مروحية لنقلهم.

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في السياق أيضاً، تمكنت فصائل أخرى من صد هجمات قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور حدادة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، حيث لم تتمكن قوات النظام من التقدم خلال محاولاتها المتكررة منذ الصباح والتي ترافقت مع ضربات صاروخية مكثفة.

ووثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة منذ الصباح، حيث ارتفع تعداد قتلى عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 15، كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل إلى 9، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.