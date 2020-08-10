هذا ما جرى لسياسية كردية تفاخرت بالتشبيح لبشار الأسد

اعتقلت قوات أمن النظام السوري، الاثنين، المرشحة الكردية السابقة لبرلمان النظام، بروين إبراهيم، رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، بحسب بيان للأخير، على حسابه الفيسبوكي، كشف فيه اعتقال عناصر آخرين من حزبها من قِبل "عناصر أمنية غير معروفة التبعية"، على حد وصفه.

وفي التفاصيل، قامت المرشحة السابقة بروين إبراهيم بوقفة احتجاجية في دمشق مع أول انعقاد لجلسات برلمان الأسد، على عملية انتخابات برلمان النظام والنتائج التي انتهت إليها، وكذلك للاحتجاج على قرارات المحكمة الدستورية التي رفضت جميع الطعون المقدمة على مجريات الانتخابات، فقامت قوات أمن الأسد باعتقالها إلى جهة غير معلومة.

"فساد حزب البعث"

وكانت إبراهيم قد توجهت بانتقادات وصفت بالحادة، بعد انتهاء النظام من اقتراعات برلمانه، في التاسع عشر من الشهر الماضي، إلى "حزب البعث" الذي يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمينه العام، ويستأثر عمليا بالسلطة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي. وقالت في فيديو لا يزال منشورا على حسابها الفيسبوكي الرسمي، إن "حزب البعث" الذي طالبته بإصلاح الفساد المستشري فيه، استبعد المرشحين الأكراد عن برلمان النظام، مضيفة أن البعثيين استأثروا بأصوات جيش الأسد، متسائلة: "بأي حق تجعل الجيش يصوّت" للجبهة، وهي قائمة النظام البرلمانية، مؤكدة وجود 30 صندوق اقتراع، لا يعلم أي شيء بخصوصها، بحسب تأكيدها.

تؤمن ببشار لأنه شابٌ إصلاحي!

في المقابل، عبّرت إبراهيم عن دعمها للنظام السوري، بشخص رئيسه بشار الأسد، قائلة إنها رشحت نفسها لانتخابات برلمانه كي لا يقال هناك مقاطعة من قبل الأحزاب. وذكرت أنها فضلت أن تكون "شبّيحة" للنظام، على أن تكون "شبيحة" لأي أحد آخر، وذلك في الفيديو الذي نشرته على حسابها الفيسبوكي في 31 من شهر يوليو الماضي. وقالت إنها منحت صوتها لرئيس النظام بشار الأسد "لأننا مؤمنون بقيادته، لأنه شاب إصلاحي، علماني".

ويشار إلى أن بروين، كانت دعت إلى وقفة احتجاجية، قبل أيام من بدء انعقاد جلسات برلمان النظام، عبر بيانات ومنشورات مختلفة، على حساب حزبها وحسابها الشخصي، ثم نفذت الوقفة الاحتجاجية وأعلنت فيها جملة مواقف، عبر فيديو مصوّر من أمام برلمان النظام، اختفى منه الصوت، فقامت بنشر بيان تحدثت فيه عن ما سمتها "تجاوزات دستورية" في انتخابات البرلمان الأخيرة، متهمة فيه "بعض قيادات حزب البعث" بالاستئثار بالسلطة والإقصاء والتهميش، وأنه لا يحق للحزب الحاكم "احتكار" أصوات عناصر الجيش لصالح قوائمه.

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إجماع "نادر" على لا شرعية للانتخابات

وورد في البيان المذكور، تحفظ وصف بالشديد على تعاطٍ "لا قانوني، للمحكمة الدستورية" بعد ردّها الطعون كافة التي وردت على سير العملية الانتخابية. ثم تم الإعلان عن اعتقالها من قبل عناصر أمن النظام، عدة ساعات، ثم أعلن حزبها على حسابه الفيسبوكي، عن إطلاق سراحها وزملائها، في "مسرحية لم نفهم تفاصيلها" بحسب تدوينة حزب الشباب.

وخاضت بروين إبراهيم انتخابات برلمان النظام السوري، بعد ترشحها عن محافظة الحسكة، في 19 من الشهر الجاري، ثم قدمت أكثر من اعتراض على خسارتها، ككثير من الاعتراضات التي قدمت للمحكمة الدستورية التابعة للأسد، والتي أعلنت في قرار رسمي، بردّ الطعون كافة التي وردتها، في الثلاثين من الشهر الماضي، معتبرة أن جميع الطعون المقدمة لها "لم تستوف الشروط" وأن لا شيء فيها "يصلح أن يكون محلا للطعن" بحسب "سانا" الناطقة باسم النظام.

وبحسب مراقبين، فإن انتخابات النظام البرلمانية الأخيرة، تعتبر "نموذجية" واستثنائية، لما انطوت عليه من إجماع نادر، على لا شرعيتها. فقد عبّر أنصار الأسد ومعارضوه والجهات الدولية، عن أن تلك الانتخابات لا شرعية، وأن "أموال داعش" و"التهريب" و"الفساد" كانت الفائز الأبرز فيها، بحسب آراء رصدتها "العربية.نت" لنواب سابقين في برلمان النظام، ومرشحين خسروا انتخاباته الأخيرة، ومواقف دولية عبرت عن لا شرعية تلك الانتخابات، ووصفتها بالاستفزاز الكامل والحقير، بحسب ما صرح به جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا.