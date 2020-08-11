دفاعات النظام السوري تعلن إسقاط مسيرة في ريف اللاذقية

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية تصدت لجسم مجهول وأسقطته في الأراضي الزراعية بريف اللاذقية، غرب البلاد. أمس الاثنين.

ولاحقاً، أفادت وكالة سانا التابعة للنظام بأن الدفاعات الأرضية في قاعدة حميميم تصدت لطائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، ما أدى إلى إسقاطها في الأراضي الزراعية التابعة لقرية العسالة على أطراف المدينة.

وتعلن وسائل إعلام النظام وروسيا بشكل متكرر عن طائرات مسيرة، تحاول استهداف قاعدة حميميم قرب مدينة جبلة، وتتهم فصائل المعارضة المسلحة بالمسؤولية عنها.

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الروسية في سوريا قد دمر، على مدى السنتين الأخيرتين، أكثر من 100 طائرة مسيرة حاولت مهاجمة القاعدة، 58 منها منذ يناير/ كانون الثاني عام 2019.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها تشيد منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة، بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة.