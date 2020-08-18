مقتل 4 عسكريين روس بينهم لواء وإصابة اثنين آخرين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 4 عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة في سوريا يوم الخميس، حيث وصفت الوزارة الضباط الضحايا بأنهم "مستشارون عسكريون".

وكان العسكريون برفقة رتل عسكري سوري حين وقع تفجير عن بعد أدى إلى تدمير مركبتهم، بحسب الوزارة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وتفيد تقارير بأن الرتل العسكري كان متجها إلى حمص من قاعدة تياس الجوية القريبة من مدينة تدمر.

موضوع يهمك نفذّت القوات الروسية غارات على تلال كبانة ردا على التفجير الذي ضرب دورية مشتركة مع تركية وأوقع إصابات من الطرفين.وكانت... روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا سوريا

وتقدم روسيا دعما عسكريا لحكومة الرئيس بشار الأسد منذ عام 2015، حيث بلغ عدد العكسريين الروس الذين قتلوا حتى الآن في سوريا 27.

وساعد التدخل الروسي قوات الحكومة السورية على استعادة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي عن البدء في تقليص قواتها في سوريا وسحب مقاتلات لها وحاملة طائرات من المنطقة. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان هدنة بوساطة روسية وتركية في جميع أنحاء سوريا.