"داعش" يتبنّى مقتل 4 عسكريين روس بينهم لواء بدير الزور

تبنّى تنظيم داعش هجوماً بعبوة ناسفة، استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل لواء وإصابة عسكريَّيْن آخرَيْن بجروح.

وقالت "وكالة أعماق" الناطقة باسم التنظيم في بيان تناقلته حسابات على موقع تلغرام ليل الخميس إنّ "دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو التنظيم شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة فيهم".

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وأضاف البيان أنّ عناصر التنظيم استهدفوا في نفس المنطقة قيادياً في ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية لموسكو كان مع مرافقيه "عندما انفجرت عبوة ناسفة على آلية كانوا يستقلونها"، مما أسفر عن "مقتله مع عدد من عناصر حمايته".

عبوة محلية الصنع

هذا وكانت موسكو قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" الثلاثاء لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريَّين روسيَّين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في حينه إنّ العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم "مستشار عسكري كبير برتبة جنرال" ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.

يشار إلى أن روسيا تقدم دعما عسكريا لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ عام 2015، حيث بلغ عدد العسكريين الروس الذين قتلوا حتى الآن في سوريا 27.

وساعد التدخل الروسي قوات النظام على استعادة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي البدء في تقليص قواتها في سوريا وسحب مقاتلات لها وحاملة طائرات من المنطقة، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان هدنة بوساطة روسية وتركية في جميع أنحاء سوريا.