رأي عن طعام سيئ يودي بضابط للأسد.. اعتقال يفجر غضباً

تنشغل الأوساط السورية هذه الأيام بخبر اعتقال النظام لضابط من جيشه بسبب منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه الطعام الذي تقدّمه السلطات لوحدات القوات التابعة له في البلاد.

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فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت ضابطا برتبة مقدم، بعد انتقاده نوعية الطعام الذي يتم توزيعه على العسكريين.

وأضافت أن الضابط ينحدر من مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المؤيدين، بسبب تواجده في مطار كويرس العسكري في ريف حلب أثناء المعارك والحصار.

طعام سيئ!

الحكاية بدأت بعدما انتقد الضابط، سوء الطعام المقدم للعسكريين في جيش النظام وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تحملنا الجوع والعطش والحصار، تحملنا الحر والبر والأمطار، خضنا الموت ولم نمت، وضعنا فوق الجرح ملحا مرارا وتكرارا، ولكن لا يمكن أن نقبل بما يحصل اليوم، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن، وإن كنتم تعتبروننا حشرات فإننا نقتات على الفضلات، ولكن غصبن عنكم نحن بشر وأشرف وأنبل منكم".

وأضاف الضابط: "نريد أن نسأل كل مسؤول عن إطعام الجيش العربي السوري، هل تقبل لابنك أن يأكل هذا؟ هل مروءتك تقبل أن نأكل طعاما لا ترضاه الحيوانات؟ أين لجان التفتيش والتحقيق مما يحصل بحقنا؟ أين القيادات العسكرية والأمنية؟".

"فساد يفوق الوصف والخيال"

وتابع: "إن ما يحصل في موضوع الإطعام فساد يفوق الوصف والخيال.. فلمصلحة من كل ذلك؟ من منكم يرضى بمثل هذا الطعام؟ فهل هذا هو الوطن الذي نحارب من أجله؟".

كما أكمل: "هل هذه مكافأة من قدم الغالي والنفيس على مذبح الحرية؟ إنكم عار على الوطن والزمن والتاريخ، إنكم أكبر خدم للأعداء والعملاء، لن نسكت بعد اليوم، سنرجمكم بقذارتكم ونفضح فسادكم وطغيانكم".

غضب عارم

إلا أن الضابط لاقى الاعتقال بسبب كلامه هذا، فيما فجر تصرف النظام موجة غضب واسعة في صفوف الموالين لقوات النظام الذين طالبوا الجهة المسؤولة عن اعتقاله بالإفراج عنه على الفور.

يشار إلى أن كلام الضابط عن نوع الطعام المقدم لقوات النظام لم يكن مستغرباً، فخلال فترات الحرب في سوريا الممتدة لعشر سنوات تقريباً، كشفت تفاصيل كثيرة عن الأوضاع البائسة التي يعيشها أفراد جيش النظام من العسكريين العاديين من البرد والجوع.