ما حقيقة خبر ظهور ابنة بشار الأسد على شواطئ تركيا؟

كشفت صحف محلية تركية، الأحد، عن حقيقة الصورة التي جرى تداولها بشأن ظهور ابنة بشار الأسد داخل زورق سياحي قرب شواطئ تركيا.

وأكدت تلك الصحف، أنه بعد التدقيق في الخبر والصور المنشورة، تبين حدوث التباس في الأمر لدى صحيفة صباح التركية حول الشخصية التي ظهرت على الزورق.

ولفتت إلى أن الفتاة التي كانت على ظهر الزورق السياحي ليست ابنة بشار "زين"، وإنما هي ابنة فلك جميل الأسد واللواء قصي أصلان، برفقة حفيد فلك.

وذكرت أن ابنة فلك الأسد متزوجة من شخص لبناني من عائلة أبو حمزة، حيث كانت برفقة صديقاتها في بودروم بعد جولة سياحية بمرسين وتيسان في تركيا.

وكانت نشرت صحف تركية صادرة اليوم، صوراً قالت إنها لابنة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي في إحدى المدن الساحلية التركية تقضي العطلة مع أصدقائها.

وقالت صحيفة صباح المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأحد: "هناك أحاديث عن وجود زين الأسد ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم على بحر إيجه".

وأضافت الصحيفة "يقال إن زين الأسد، ابنة الرئيس السوري بشار الأسد التي تبلغ من العمر 16 عاماً، موجودة في بودروم، والأحاديث تفيد بأنها تقوم بجولة سياحية، حيث زارت أقاربها مؤخراً في إسطنبول، ثم ذهبت إلى شواطئ بحر إيجة مع أصدقائها".

وكانت وسائل الإعلام التركية، أكدت في وقت سابق أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في "بودروم"، وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة، أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة.