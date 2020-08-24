إعلام النظام السوري: انفجار بخط النفط الرئيسي للمنطقة الجنوبية

ذكرت وكالة إعلام النظام السوري، اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.

وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وقال وزير النفط السوري إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.

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المهندس محمد زهير خربوطلي، وزير الكهرباء، قال في اتصال مع إعلام النظام السوري إن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء، وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالي خلال الساعات القليلة القادمة.