روسيا تستقدم أسلحة ومعدات إلى قاعدة عين عيسى في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 13 آلية عسكرية روسية، محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، توجهت نحو القاعدة العسكرية الروسية في منطقة "عين عيسى" ضمن القطاع الشمالي من محافظة الرقة.

ونشر المرصد السوري في 13 أغسطس، أن القوات الأميركية منعت القوات الروسية من الدخول إلى مطار زراعي، يستخدمه التحالف الدولي في قرية "روباريا" بريف المالكية (ديريك) شمال شرقي الحسكة، حيث اتجهت القوات الروسية عقب الحادثة إلى سد سيفان الواقع غرب القرية.

وكان رصد في 29 يوليو، الماضي، قيام القوات الأميركية بنصب حاجز عسكري في محيط مدينة المالكية (ديريك) شمال شرقي الحسكة، وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل ما بين القوتين ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.