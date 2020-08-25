كورونا يتسلل لوفود سوريا بجنيف.. اكتشاف إصابة رابعة

بعد تعليق الأمم المتحدة لمحادثات جنيف بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الوفد السوري، تأكدت الثلاثاء، إصابة عضو رابع من أعضاء الوفود المشاركة في لقاءات اللجنة الدستورية، وجميعهم قادمون من دمشق

ويمكث جميع المشاركين الـ٤٤ في نقاشات الدستور في فنادقهم بالحجر الصحي منذ ظهر أمس الإثنين.

موضوع يهمك شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، على أن ميليشيات الحوثي لم تخض قط أي معارك مع "العناصر الإرهابية منذ... الإرياني: ميليشيات الحوثي تنسق مع القاعدة وداعش اليمن

هذا وما زالت الأمم المتحدة تنتظر توجيهات من الهيئة الصحية في جنيف، ونتائج فحوصات إضافية للمصابين لتعرف مدى درجة العدوى لديهم وتطور الفيروس قبل أن تقرر استئناف المحادثات أو تأجيلها.

وأمس الاثنين، انطلقت، في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر. وعُقدت الجلسة الأولى، التي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت بـ"أجواء إيجابية"، مضيفةً: "تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور".

قادمون من دمشق

وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أن مصادر "العربية" أكدت إلغاء الجلسة بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة من القادمين من دمشق.

وجاء في بيان للأمم المتحدة: "تم فحص أعضاء الوفود قبل قدومهم لجنيف، وتم فحصهم مجدداً لدى وصولهم. وهم كانوا يرتدون كمامات ويحافظون على المسافة المطلوبة داخل مبنى الأمم المتحدة". وأضافت: "بعد اجتماع أول بنّاء، تم تعليق الجولة الثالثة، وسنعلن التفاصيل لاحقاً".

النظام يتستر

يأتي هذا بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بتفشي الفيروس المستجد في مناطق سيطرة النظام السوري على نحو أكبر بكثير من المعلن، بحيث تتجاوز الأرقام الحقيقية للإصابات، الأرقام التي يعلنها النظام بكثير.

فيما تؤكد وزارة صحة النظام، بأن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا، يبلغ 1404 فقط، بحسب آخر إحصائية معلنة، مؤخراً، تضمنت عدد وفيات بلغ 78 حالة فقط،

وكان المرصد أشار وفق مصادره الطبية الخاصة من مختلف المدن السورية، إلى أن عدد الإصابات الحقيقي في مناطق سيطرة الأسد، بلغ 7450 مصاباً.

كما أكد أن النظام السوري، يواصل تستره حول الأعداد الفعلية للإصابات بكورونا، في مناطق سيطرته، موضحاً أن الساعات والأيام الماضية وحدها، شهدت تسجيل مئات الإصابات الجديدة في مختلف المناطق السورية.

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