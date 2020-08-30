مبعوث أميركا لسوريا: الاعتقال بسجون الأسد حكم بالإعدام

أعلن جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا، الأحد، أن أميركا تدعو نظام الأسد إلى إنهاء سنوات المعاناة والعذاب لأكثر من 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب.

وقال حساب السفارة الأميركية في سوريا على تويتر نقلا عن بيان لجيفري في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن الاعتقال في سجون الأسد غالبا ما يكون حكما بالإعدام.

موضوع يهمك لا يزال اسم نسرين ستودة يشغل ناشطي إيران على مواقع التواصل. ففي حين أطلق العديد من المغردين الإيرانيين "عاصفة" على تويتر... محامية إيران الشهيرة مجدداً.. فيديو قديم وعاصفة على تويتر إيران

كما أضاف "العديد من المنظمات ذات المصداقية وثقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجون داخل سجون النظام".

من السفير جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا: pic.twitter.com/XH2MGtOnHJ — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 30, 2020

وتابع "لا نزال قلقين جدا حول 8100 شخص اعتقلتهم داعش ولا يزال مصيرهم مجهولا بالإضافة للذين تشير التقارير إلى أنه تم اعتقالهم وتغييبهم من قبل الجماعات المسلحة الأخرى في سوريا"، مطالباً بمحاسبة مرتكبي التعذيب ضد المعتقلين.

ومنذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.