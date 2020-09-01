صواريخ بسماء دمشق.. إسرائيل تضرب جنوب سوريا

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا الاثنين، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق.

موضوع يهمك أفادت الأنباء القادمة من القدس أن الجيش الإسرائيلي فرض حالة تأهب على الحدود مع لبنان وسوريا، تحسباً لانتقام حزب الله... تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان العرب و العالم

وأضافت المعلومات أن دفاعات النظام قد تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

فيما أشارت وكالة أنباء النظام إلى أن الاستهداف تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري.

وصرح مصدر عسكري بأن إسرائيل ضربت المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ.

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت أوائل أب/أغسطس، تنفيذها غارات ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات النظام جنوب سوريا، وقالت إن عملياتها جاءت رداً على زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا لقوات النظام، موضحاً أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للأسد.