عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

غارات إسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا

المصدر: دبي _ العربية.نت
من غارات إسرائيلية سابقة على سوريا استهدفت مطار التيفور
رابط مختصر

أفاد مراسل العربية والحدث مساء الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا.

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الأربعاء صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التياس، المعروف أيضا باسم التيفور، بمحافظة حمص فأسقطت معظمها.

موضوع يهمك
?
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال تصريحات صحفية اليوم عن إمكانية عقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

قيادي في حماس: إسماعيل هنية سيلتقي نصر الله خلال زيارته لبيروت قيادي في حماس: إسماعيل هنية سيلتقي نصر الله خلال زيارته لبيروت العرب و العالم

ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري قوله أيضا "اقتصرت الخسائر على الماديات".

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الحادث.

كلمات دالّة

#إسرائيل, #غارات, #سوريا, #حمص
إقرأ أيضاً هيومن رايتس تنتقد دمشق: أوراق نعي أطبّاء كورونا تتراكم هيومن رايتس تنتقد دمشق: أوراق نعي أطبّاء كورونا تتراكم 11:27 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر