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التحالف ضد داعش ينفي سقوط مروحية له في الحسكة

المصدر: دبي – العربية.نت
قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية)
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نفى التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الثلاثاء، في حديث مع قناة "الحدث"، سقوط مروحية أميركية في شمال سوريا.

قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية) قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية)

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وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سقوط مروحية أميركية في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، مؤكدة أن مدرعات أميركية تطوق المكان، حسب ما نقلته عن "مصادر محلية".

وقال متحدث باسم التحالف لقناة "الحدث" إن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، مؤكداً أن الأمر "ليس نتيجة تعرضها لهجوم". وأضاف أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

وتتمركز مئات القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، حيث تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لمحاربة مسلحي داعش.

وتقوم الولايات المتحدة بدوريات في المنطقة وعلى مدار الأشهر الماضية وقعت احتكاكات مع القوات الروسية وقوات النظام السوري.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض حينها، أن الحادث كان سببه الجانب الروسي، وأدى إلى إصابات بين صفوف الجيش الأميركي.

قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية) قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية)

كلمات دالّة

#داعش, #سوريا, #أميركا, #التحالف ضد داعش, #الحسكة, #التحالف الدولي
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