قصف تركي لمواقع في شمال منبج السورية

ذكرت قناة روناهي الكردية على تويتر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها يقصفون قرية الدادات شمال منبج بالأسلحة الثقيلة. وأضافت أن القصف أسفر عن إصابة امرأتين من أهالي القرية.

شنت الطائرات الروسية اثنتين وعشرين غارة جوية على إدلب, فيما قصفت قوات الحكومة السورية محيط نقطة للاحتلال التركي في ريف جسر الشغور, تزامن ذلك مع دخول رتل عسكري تركي جديد إلى منطقة ما يعرف بـ “خفض التصعيد”.

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وفي السياق، جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها على إدلب اليوم, ونفذت أكثر من اثنتين وعشرين غارة جوية على مناطق في المحيط الغربي للمدينة، ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة باتنتا في الشمال الغربي، حيث توجد معسكرات ومقرات لمرتزقة تركيا وذلك وسط استمرار تحليق الطائرات في الأجواء، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية, حسب المرصد السوري.

إلى ذلك أدخلت القرات التركية رتلا جديدا إلى مناطق ما تعرف بخفض التصعيد يحوي أكثر من خمس عشرة آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي, شمال إدلب واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ ستة آلاف وثلاثمئة وسبعين، بالإضافة لآلاف الجنود, حسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.