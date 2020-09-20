المرصد السوري: 8 قتلى من قوات النظام في معارك محيط إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 8 أفراد من قوات النظام السوري في معارك محيط إدلب.

ووثّق المرصد السوري في وقت سابق الأحد مقتل ضابط برتبة "ملازم" في قوات النظام، وقائد عسكري بقوات "الدفاع الوطني" الموالية للنظام، باشتباكات دارت بينهم وبين عناصر من تنظيم داعش، في البادية الجنوبية لمحافظة دير الزور.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 745 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق "المرصد"كذلك مقتل 349 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.