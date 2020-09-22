جيفري يؤكد استمرار التعاون لضمان عدم عودة داعش

وصل المبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لدحر داعش جيمس جيفري إلى شمال شرق سوريا قبل أيام لعقد اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية وزعماء العشائر من منطقة دير الزور.

موضوع يهمك خلال الأيام الماضية، كثرت التقارير عن محاولات فرار من مخيم الهول الواقع بريف محافظة الحسكة السورية، والذي يضم مئات... مخيم الهول.. شبكات تهريب وحوالات من الخارج للداعشيات سوريا

وأعرب جيفري في جميع لقاءاته عن تقدير الولايات المتحدة للتضحيات العديدة التي قدمها الشعب السوري في السنوات الأخيرة، لاسيما أولئك الذين قضوا لهزيمة داعش، مشدداً على الحاجة إلى استمرار التعاون والتنسيق في حملة دحر التنظيم لضمان عدم عودته.

كما أكد المسؤول على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.

من جهة أخرى، أوضح جيفري أن الولايات المتحدة ستبقى على ارتباط وثيق مع الشركاء على الأرض لتنسيق الجهود العسكرية والمدنية على حد سواء.

عراق قوي مزدهر

في السياق أيضاً، وصل السفير جيفري إلى أربيل، مساء الأحد، حيث سيعقد اجتماعات مع كبار قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم الرئيس نجيرفان بارزاني، من أجل مناقشة التعاون المستمر لضمان الدحر الدائم لداعش في العراق وسوريا، وكذلك الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تحررت من داعش.

كما سيؤكد السفير جيفري في جميع لقاءاته على الدعم الأميركي المستمر لقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في قتال داعش والتزام الولايات المتحدة بعراق قوي وذي سيادة وكذلك مزدهر.

إلى ذلك، سيصل السفير جيفري إلى برلين يوم 23 أيلول/سبتمبر من أجل عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الألمان من أجل مناقشة الوضع في سوريا والعراق.