سرقة واعتداء.. قوات النظام تهاجم حلفاءها الإيرانيين

تتوالى فضائح الميليشيات الموالية لإيران في سوريا ومثيلاتها يوماً بعد يوم، حتى باتت وفي تطور لافت تزعج قوات النظام السوري حلفاءها أنفسهم.

موضوع يهمك أطلقت أجهزة النظام السوري الأمنية سراح العشرات من موظفي شركات رجل الأعمال البارز رامي مخلوف والذي اتخذ النظام بحقه خلال... سوريا.. النظام يطلق العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف سوريا

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مجموعة مسلحة من فصيل ما يعرف باسم "الدفاع الوطني" التابعة لقوات النظام في سوريا وبقيادة مرافق قائد الفرقة في مدينة الميادين، اعتقلوا مسلحين من "لواء العباس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني في المدينة الواقعة بريف دير الزور الشرقي.

ذهب ليتعالج فنهبوا بيته!

وبحسب المصادر، فإن مسلحي "لواء العباس"، عمدوا إلى سرقة منزل قريب مرافق قائد "الدفاع الوطني" بمدينة الميادين بعد أن ذهب الأخير إلى العاصمة دمشق بقصد العلاج.

ورداً على ذلك، أقدم مرافق قائد "الدفاع الوطني" ومجموعته على مهاجمة مسلحي "لواء العباس" الذين قاموا بالسرقة ومن ثم اعتقالهم بعد أن اعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ومن ثم اقتادوهم إلى مقر "الدفاع الوطني" الواقع في شارع الأربعين بمدينة الميادين.