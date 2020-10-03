مقتل 20 من قوات النظام وداعش في البادية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتواصل الاشتباكات التي تشهدها محاور ضمن البادية السورية، بين داعش من طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية له من طرف آخر، حيث تتركز الاشتباكات ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، مترافقة مع طلعات جوية مستمرة من قبل الطائرات الروسية بالتزامن مع غارات مكثفة على المنطقة، كما شهدت بادية القريتين بريف حمص الشرقي، اشتباكات بين الطرفين.

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ووقعت خسائر بشرية بين الجانبين على خلفية القصف والاشتباكات منذ الخميس، حيث قتل 11 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين له، بينما قتل 7 عناصر من داعش.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى اليوم، 792 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة سورية في هجمات التنظيم، فيما قتل 397 من داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.