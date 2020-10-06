شاهد انفجاراً ضخماً يهز الباب السورية.. مقتل 14 وإصابة 40

هز انفجار ضخم، الثلاثاء، مدينة الباب في شمال سوريا، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة #الباب .

- الانفجار أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا . pic.twitter.com/cOeN2SAQnO — Ahmad Alshame ⚪ (@ahmadal_shame) October 6, 2020

وفي التفاصيل، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة بالقرب من محطة للحافلات وسيارات الأجرة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأشار إلى وقوع 14 قتيلا معظمهم من المدنيين، في حين وصل عدد الجرحى إلى 40، مرجحاً ارتفاع أعداد القتلى لوجود حالات حرجة بين الجرحى، بالإضافة لوجود مفقودين.

وتداول عدد من الناشطين السوريين مقاطع مصورة تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع قرب "مسجد عثمان" وسط المدينة.

يشار إلى أن تركيا والفصائل السورية الموالية لها سيطرت على مدينة الباب منذ 2017، ودفعت الانتهاكات التي ارتكبتها تلك الفصائل المدعومة من أنقرة العديد من السكان إلى النزوح.