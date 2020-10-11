انفجارات تهز ريف إدلب الشمالي.. وتحليق طائرات مجهولة

دوت انفجارات قوية متتالية، مساء الأحد، في منطقة حربنوش شمال غربي مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في ريف إدلب الشمالي تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

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كما نتج عن الانفجارات تدمير ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لمجموعة مسلحة من جنسية غير سورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت مصادر في المعارضة السورية أن طائرات روسية قصفت شمال غربي سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، في أعنف غارات منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو 6 أشهر.

وقال شهود إن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة لجيش النظام السوري.

إلى ذلك لم يقع قصف جوي واسع النطاق منذ اتفاق مارس الذي أنهى حملة قصف مدعومة من روسيا أدت إلى نزوح ما يزيد على مليون شخص في المنطقة المتاخمة لتركيا بعد قتال استمر شهوراً.