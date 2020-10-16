سوريا.. مقتل قياديين بارزين في "القاعدة" بغارة أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيث ريوردان، في بيان: "نفذت القوات الأميركية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية"، مضيفا: "ما يزال التنظيم في سوريا يشكل تهديدا لأميركا وحلفائنا".

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كما يقول مسؤولون إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأميركي، وفق ما نقله موقع "فوكس نيوز" الأميركي.

هذا وتعد العملية أول ضربة بطائرة بدون طيار يقوم بها الجيش الأميركي ضد تنظيم القاعدة في سوريا منذ منتصف سبتمبر.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي، سيارتين قرب بلدة "عرب سعيد" الواقعة غرب مدينة إدلب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المستهدفين هما "أبو ذر المصري"، الذي كان يعمل قاضيًا سابقًا ضمن تنظيم يتبع القاعدة يدعى "حراس الدين"، والقيادي الآخر هو "أبو يوسف المغربي".