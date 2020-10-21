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قصف إسرائيلي لمواقع إيرانية في جنوب سوريا

المصدر: دبي - العربية.نت
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استهدف الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء مقرا للميليشيات الإيرانية في القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال المرصد "دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

كلمات دالّة

#القنيطرة, #سوريا
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