سوريا.. مظاهرات شعبية تنددد بالتصعيد التركي على ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، مظاهرة حاشدة خرج بها أهالي وسكان منطقة تل تمر بريف الحسكة، ومظاهرة أخرى لأهالي وسكان مدينة الرقة، وذلك احتجاجاً واستنكاراً للتصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد السوري إن الجمعة شهد تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق في بلدة عين عيسى، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية، قبيل منتصف ليل الجمعة، على مناطق سكنية في البلدة، ما أسفر عن أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن إصابات.

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والخميس، نفذت القوات التركية قصفا صاروخيا، استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في منطقة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى جرح اثنين من المدنيين كانوا بالقرب من الحاجز.