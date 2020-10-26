78 قتيلاً بغارات روسية على معسكر لأتباع أنقرة في إدلب

شنّت طائرات حربية روسية صباح الاثنين، غارات كثيفة على معسكر تابع لفيلق الشام الموالي لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

فقد ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا حتى اللحظة إلى 78 عنصراً، في الوقت الذي تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى من قبل فرق الإنقاذ.

كما أفادت معلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أعداد القتلى باتت مرشحة للارتفاع لوجود أكثر من 100 جريح بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المعسكر كان من المفترض أن يتم تخريج دفعة مقاتلين منه خلال أيام، بعد إجراء دورة تدريبية لهم من قبل فيلق الشام، ووفقاً لمعلومات المرصد فإن المعسكر يضم أكثر من 180 شخصاً بين مقاتل ومدرب وإداري في صفوف فيلق الشام.

9 كلم عن الحدود التركية

إلى ذلك، تجدد القصف الجوي على منطقة "خفض التصعيد"، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات على أماكن في منطقة جبل الدويلة التابعة لمنطقة حارم شمال غربي إدلب، على بعد نحو 9 كلم من الحدود مع لواء إسكندرون، حيث تتواجد في المنطقة مخيمات للنازحين.

كما توجد مقرات للفصائل وتحديداً لفصيل فيلق الشام المقرب من تركيا، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار الطيران الروسي التحليق في الأجواء.

يذكر أن المنطقة هناك كان يتواجد فيها كتيبة دفاع جوي، وعمد فيلق الشام إلى تحويلها إلى معسكر له بعد السيطرة على الكتيبة وأسر عدد كبير من جنود النظام قبل نحو 8 سنوات.