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سوريا.. مقتل 16 من قوات النظام و13 داعشيا بمعارك بريف حماه

غارة لقوات الأسد على الغاب في ريف حماة حماه
أرشيفية
داعش

سوريا.. مقتل 16 من قوات النظام و13 داعشيا بمعارك بريف حماه

بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 903 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية

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دبي - العربية.نت

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تتواصل المعارك بوتيرة عنيفة، على محاور متفرقة من البادية السورية، بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر، تترافق مع ضربات جوية مكثفة تنفذها طائرات النظام المروحية والطيران الحربي الروسي، في محاولة لصد هجمات التنظيم المتواصلة على المنطقة.

وتتركز الاشتباكات في محاور الرهجان واثريا بريف حماة الشرقي ومحاور أخرى ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة.

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ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية بين الطرفين جراء القصف والاستهدافات والاشتباكات خلال الساعات الفائتة، حيث قتل 13 من عناصر تنظيم داعش، بينما قتل 16 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 903 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق كذلك مقتل 495 من داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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