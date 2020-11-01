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أعلى حصيلة منذ 8 أشهر.. 600 قتيل في سوريا بأكتوبر

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أرشيفية

أعلى حصيلة منذ 8 أشهر.. 600 قتيل في سوريا بأكتوبر

104 مدنيين بينهم 8 أطفال و106 من فصائل متشددة وتنظيمات أخرى سقطوا في شهر واحد

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دبي - العربية.نت

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قتل 600 شخص خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، في معارك مختلفة في سوريا منهم 104 مدنيين بينهم 8 أطفال في أعلى حصيلة لخسائر بشرية منذ 8 أشهر بحسب المرصد السوي لحقوق الإنسان.

وتوزعوا على الشكل التالي: 7 مواطنين قضوا في قصف للطائرات الحربية الروسية، و10 مواطنين بينهم مواطنتان اثنتان قتلوا بقصف ورصاص قوات النظام، ومواطنان اثنان تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ومواطن على يد قوات سوريا الديمقراطية، ومواطنان اثنان جراء قصف الفصائل، و8 مواطنين بينهم مواطنة وطفل على يد التحالف، ومواطن أعدمته هيئة تحرير الشام، و10 مواطنين بينهم مواطنة وطفل قتلوا في ظروف مجهولة، و16 مواطنا بينهم 4 أطفال قضوا بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، و20 مواطنا قضوا في انفجار مفخخات، و5 مواطنين بينهم طفل ومواطنة قضوا على يد قوات نبع السلام، و17 مواطنا بينهم طفل قضوا باغتيالات متفرقة في الأراضي السورية، و6 مواطنين بينهم طفل قضوا على يد حرس الحدود التركي.

(المرصد السوري)
(المرصد السوري)

كما قتل 106 من فصائل متشددة وحركات وتنظيمات أخرى، على الشكل التالي: قوات سوريا الديمقراطية (13)، قوات النظام (124)، عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية (83)، حزب الله اللبناني (1)، مجهولو الهوية (7)، مسلحون موالون للنظام من جنسيات غير سورية (2)، مسلحون من فصائل متشددة وتنظيم داعش وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية(160).

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