  • مباشر
اللغة

تستهدف أفرادا وكيانات..أميركا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا

العقوبات الأميركية على إيران
العقوبات الأميركية على إيران

تستهدف أفرادا وكيانات..أميركا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا

القائمة تضم 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط  والبناء العسكري وإنتاج الأدوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، فرضها عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف 8 أفراد و11 كيانا، منها شركات عاملة في قطاع النفط.

رغم العقوبات.. نفط إيران مازال يُهرب إلى سوريا طاقة النفط رغم العقوبات.. نفط إيران مازال يُهرب إلى سوريا

في التفاصيل، كشفت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بالنظام في سوريا، وصلت وزارة النفط في حكومته.

وطالت العقوبات أيضاً قوات الدفاع الوطني.

وتضمنت القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وكذلك أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.

فرقة ماهر الأسد والمخابرات والمركزي!

وقال البيان: "اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد".

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

وتابع: "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في جيش النظام، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".

يذكر أن واشنطن تسعى للضغط على نظام بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد