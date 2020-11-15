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مجدداً.. تركيا تقصف مناطق الأكراد شمال حلب

قوات تركية في شمال شرق سوريا
قوات تركية في شمال شرقي سوريا

مجدداً.. تركيا تقصف مناطق الأكراد شمال حلب

تركيا وأتباعها شنوا قصفاً بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات التركية في ريف حلب الشمالي

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دبي - العربية.نت

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بعد نحو 48 ساعة من توقف القصف والاشتباكات، قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى في ريف حلب شمال سوريا.

مقتل قيادي بفصيل سوري موالٍ لتركيا بانفجار في ريف حلب سوريا التدخل التركي مقتل قيادي بفصيل سوري موالٍ لتركيا بانفجار في ريف حلب

في التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قد شنت قصفاً بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات التركية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأتى ذلك، بعد نحو 48 ساعة من توقف القصف والاشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، استهدفت خلاله محاور مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، نفذت الفصائل الموالية لتركيا حملة اعتقالات في بلدة راجو بريف عفرين، طالت مواطنين تظاهروا ظهر الجمعة، مطالبين بإصلاحات خدمية في المنطقة، حيث تمكنت الفصائل من اعتقال عدد من المدنيين، واقتادتهم إلى مقراتها العسكرية.

استنفار عسكري في عفرين

وكانت مدينة عفرين قد شهدت قبل ساعات استنفاراً عسكرياً للفصائل الموالية لتركيا، إثر اعتداء عنصر من أحرار الشرقية على آخر من فصيل السلطان مراد في مدينة عفرين، اليوم، بالضرب ومصادرة سلاحه، لأسباب شخصية، وفق ما أفادت به مصادر أهلية في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتداء عناصر الشرطة العسكرية الموالية لتركيا على ناشط وقائد كتيبة عسكرية ضمن الفصائل الموالية لتركيا، بالضرب المبرح، وهو مهجر من حمص إلى عفرين، كما تمت ملاحقة زميله الآخر وهو مهجر من محافظة درعا.

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