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وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

وليد المعلم
وليد المعلم

وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

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العربية.نت، وكالات

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أعلن التليفزيون الرسمي السوري، ليل الأحد الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".

ولم تعط القنوات الرسمية أو وكالة رويترز التي نقلت الخبر كذلك أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

المعلم (79 سنة) من مواليد دمشق، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

بعدها بنحو عام فقط، التحق المعلم بوزارة الخارجية السورية، وعمل في البعثات الدبلوماسية في كل من تنزانيا والسعودية وإسبانيا وبريطانيا.

وتولى المعلم وزارة الخارجية السورية في 11 فبراير عام 2006، و درس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960 حيث حصل على الشهادة الثانوية من طرطوس. والمعلم يعد من كبار المسؤولين السوريين الداعمين لنظام بشار الأسد.

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