  • مباشر
اللغة

بعد ضرب منشأة سرية بدمشق.. تأهب إسرائيلي في الجولان

Israel Israeli soldiers look at the Syrian side of the Israel-Syria border on the Israeli-occupied Golan Heights, Israel July 7, 2018. (Reuters)
من مرتفعات الجولان المحتل (أرشيفية- رويترز)

بعد ضرب منشأة سرية بدمشق.. تأهب إسرائيلي في الجولان

إسرائيل تكشف الهدف المستهدف في مطار دمشق.. وتنشر عدداً من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية، تحسباً لإطلاق أي صواريخ باتجاهها

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي فجراً غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً.

فقد أفاد مراسل "العربية" الأربعاء، أن إسرائيل نشرت عددا من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية، تحسباً لإطلاق أي صواريخ باتجاهها.

صواريخ إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة بمطار دمشق سوريا صواريخ إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة بمطار دمشق

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت ليلا أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا، بعد أن اكتشفت القوات عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق على طول الحدود في مرتفعات الجولان، وضعت من قبل "خلية سورية بقيادة القوات الإيرانية".

كما أوضح أن القصف استهدف "منشآت تخزين ومقرات ومجمعات عسكرية"، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ سورية مضادة للطائرات.

منشأة سرية في مطار دمشق

وفي وقت لاحق، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن الضربات استهدفت المقر العسكري الإيراني في مطار دمشق، وهو منشأة سرية تستضيف ضباطًا عسكريين إيرانيين زائرين والفرقة السابعة لجيش النظام، التي تشرف على الجانب السوري من مرتفعات الجولان.

في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن الضربات قتلت ثلاثة جنود وأصابت آخر وألحقت أضرارا مادية.

مطار دمشق
مطار دمشق

يذكر أن إسرائيل شنت مئات الضربات ضد أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا على مر السنوات الماضية، لكنها نادرا ما أعلنت تنفيذها رسميا.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية إيران أكبر تهديد لها، مكررة أنها لن تتسامح مع إقامة وجود عسكري إيراني دائم في سوريا، خاصة بالقرب من حدودها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي
أرصدة مودعة لديها.. خوف من سيطرة تركيا على مليارات ليبيا أرصدة مودعة لديها.. خوف من سيطرة تركيا على مليارات ليبيا

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد