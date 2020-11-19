قصفت القوات التركية، اليوم الخميس، بقذائف المدفعية والهاون الريف الشمالي لعين عيسى في ريف الرقة (شمال سوريا)، حسب ما نقلته قناة "روناهي" الكردية.

يذكر أن الفصائل الموالية لتركيا كانت قد قصفت خلال اليومين الماضيين أيضاً الأحياء الشمالية لبلدة عين عيسى.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة مساء الثلاثاء.

وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.

في سياق متصل، نقل المرصد عن مصادره في ريف الرقة الشمالي قولها، اليوم الخميس، إن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

يذكر أن الألغام هذه كان قد جرى زرعها من قبل عناصر "قسد" لتأمين المنطقة هناك وتحسباً لهجمات الفصائل، بحسب المرصد.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الذين زرعوا تلك الألغام تبين لاحقاً أنهم يعملون لصالح "الاستخبارات التركية" وذهبوا إلى تركيا، فيما أسفرت الألغام التي جرى زرعها من قبلهم عن مقتل وجرح أكثر من 20 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الأخيرة.