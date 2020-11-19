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تركيا تنشئ قاعدة شمال الرقة.. وتقصف عين عيسى

A Turkish soldier stands near his armoured vehicle on a highway near the northern Syrian town of Ain Issa in the countryside of the Raqqa region, on November 26, 2019, as Turkey-backed forces deploy reinforcements around the key town. Ankara and its Syrian proxies launched on October 9 a cross-border attack against Kurdish fighters in northern Syria, which allowed Turkey, along with a subsequent Russian-Turkish accord, to control a strip of land on the Syrian side of the border. Ain Issa lies on the southern edge of that strip of land, on the key M4 highway that runs east to west across the northern part of the war-torn country.
أليات تركية قرب عين عيسى (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا تنشئ قاعدة شمال الرقة.. وتقصف عين عيسى

بحسب وسائل إعلام كردية، القوات التركية قصفت المدينة بقذائف المدفعية والهاون

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دبي – قناة العربية

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قصفت القوات التركية، اليوم الخميس، بقذائف المدفعية والهاون الريف الشمالي لعين عيسى في ريف الرقة (شمال سوريا)، حسب ما نقلته قناة "روناهي" الكردية.

يذكر أن الفصائل الموالية لتركيا كانت قد قصفت خلال اليومين الماضيين أيضاً الأحياء الشمالية لبلدة عين عيسى.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة مساء الثلاثاء.

وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.

في سياق متصل، نقل المرصد عن مصادره في ريف الرقة الشمالي قولها، اليوم الخميس، إن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

القاعدة التركية قرب عين عيسى
القاعدة التركية قرب عين عيسى
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في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

يذكر أن الألغام هذه كان قد جرى زرعها من قبل عناصر "قسد" لتأمين المنطقة هناك وتحسباً لهجمات الفصائل، بحسب المرصد.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الذين زرعوا تلك الألغام تبين لاحقاً أنهم يعملون لصالح "الاستخبارات التركية" وذهبوا إلى تركيا، فيما أسفرت الألغام التي جرى زرعها من قبلهم عن مقتل وجرح أكثر من 20 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الأخيرة.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في معسكر بعين عيسى
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في معسكر بعين عيسى
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