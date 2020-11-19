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خسائر بصفوف النظام وميليشياته إثر قصف صاروخي في ريف إدلب

Syrian army soldiers gesture from a military vehicle in southern Idlib province, Syria in this handout released by SANA on March 5, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE
عناصر من قوات النظام السوري في إدلب (أرشيفية)
سوريا والأسد

خسائر بصفوف النظام وميليشياته إثر قصف صاروخي في ريف إدلب

النظام جدد قصفه على مناطق جبل الزاوية.. أما القوات التركية فأطلقت 3 قذائف مدفعية على سراقب الخاضعة لسيطرة الأسد

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دبي - العربية.نت

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استهدفت الفصائل المقاتلة في ريف إدلب، اليوم الخميس، بصاروخ موجّه تجمعاً لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور بلدة كفروما، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العناصر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، جددت قوات النظام قصفها على مناطق جبل الزاوية، حيث استهدفت بلدتي البارة وكنصفرة وقرى بليون وإحسم وبينين جنوب إدلب.

فصائل موالية لتركيا في جبل الزاوية بريف إدلب (أرشيفية)
فصائل موالية لتركيا في جبل الزاوية بريف إدلب (أرشيفية)

وأشار المرصد إلى تحلق طائرة حربية يرجح أنها روسية في أجواء ريف إدلب، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في سماء المنطقة.

وكان المرصد قد أكد في وقت سابق من اليوم شن قوات النظام قصفاً برياً على مناطق في بينين والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي.

كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل و"هيئة تحرير الشام" من طرف آخر، على محور فليفل وبينين، ترافقت مع استهدافات متبادلة.

عنصر من المصائل الموالية لتركيا في ريف إدلب (أرشيفية)
عنصر من المصائل الموالية لتركيا في ريف إدلب (أرشيفية)
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من جهتها، استهدفت القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة بالقرب من مدينة إدلب بثلاث قذائف مدفعية مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كما جرت استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، حيث قصفت الأولى مواقع الفصائل غرب مدينة سراقب، فيما ردت الفصائل بالقصف على مواقع قوات النظام في المدينة ومحيطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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