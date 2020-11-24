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كمين لـ"قسد" بالرقة يوقع 30 من فصائل تركيا بين قتيل وجريح

A Turkish soldier stands near his armoured vehicle on a highway near the northern Syrian town of Ain Issa in the countryside of the Raqqa region, on November 26, 2019, as Turkey-backed forces deploy reinforcements around the key town. Ankara and its Syrian proxies launched on October 9 a cross-border attack against Kurdish fighters in northern Syria, which allowed Turkey, along with a subsequent Russian-Turkish accord, to control a strip of land on the Syrian side of the border. Ain Issa lies on the southern edge of that strip of land, on the key M4 highway that runs east to west across the northern part of the war-torn country.
القوات التركية في عين عيسى (أرشيفية)
التدخل التركي

كمين لـ"قسد" بالرقة يوقع 30 من فصائل تركيا بين قتيل وجريح

تجددت الاشتباكات في منطقة معلق صباح اليوم في محاولة من قبل الفصائل لسحب جثث القتلى الذين سقطوا ليلاً

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دبي – العربية.نت

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نصبت قوات سوريا الديمقراطية، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، كمينا لمقاتلي الفصائل الموالية لتركيا في أطراف عين عيسى شمالي الرقة، أدى لمقتل وإصابة 30 منهم، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبالتفاصيل، تسللت مجموعة مؤلفة من 30 مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لتركيا نحو قرية معلق الواقعة بأطراف عين عيسى، وانسحبت "قسد" من مواقعها في القرية بعد نصب كمين من الألغام.

عناصر من "قسد" في معسكر بعين عيسى (أرشيفية)
عناصر من "قسد" في معسكر بعين عيسى (أرشيفية)

وانفجرت هذه الألغام بالمقاتلين بعد دخولهم القرية. تزامناً مع ذلك، قامت "قسد" بقصف صاروخي مكثف استمر حتى ساعات الصباح.

وأسفر الكمين عن مقتل 18 من الفصائل الموالية لتركيا، بالإضافة لإصابة 13 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.

وكان المرصد السوري قد أشار صباح اليوم إلى وقوع اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة قرية معلق الواقعة بمحيط عين عيسى بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

فصائل موالية لتركيا في ريف إدلب
فصائل موالية لتركيا في ريف إدلب
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أما الاشتباكات المسائية بين الطرفين فترافقت مع قصف صاروخي متبادل بشكل مكثف وعنيف. كما قصفت القوات التركية مناطق في ناحية عين عيسى وأطرافها أيضاً بعد منتصف الليل، فيما تجددت الاشتباكات في منطقة معلق صباح اليوم، في محاولة من قبل الفصائل لسحب جثث القتلى الذين سقطوا ليلاً.

في سياق آخر، أفادت مصادر للمرصد بأن عناصر من جنسيات شيشانية وأوزبكية من عاملين ضمن القوات الروسية، يقومون بتصوير مواقع عسكرية لـ"قسد" في منطقة عين عيسى ومحيطها، ويقدمونها للقوات التركية. وقد جرى تسجيل حالات قصف متكررة لتلك المواقع بعد وصول معلومات للجانب التركي عنها.

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