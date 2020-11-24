مسيّرات تركية تستهدف مواقع للنظام السوري وقسد بالرقة

استهدفت طائرات مسيرة تركية مواقع لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في قرية كوبرلك الواقعة في الريف الغربي لمدينة تل أبيض شمالي الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قامت باستهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وسط أنباء عن تمكن قوات النظام من إسقاط مسيّرة تركية.

بالتزامن مع ذلك، أشعل عناصر قوات سوريا الديمقراطية بعض الإطارات عند مدخل ناحية عين عيسى وذلك للتشويش على طائرات الاستطلاع التركية التي تحلق في أجواء المنطقة، وتزامن ذلك أيضا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء منطقة عين عيسى.

ووثق المرصد السوري في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية متأثراً بجراحه التي أصيب بها، نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع "قسد" أمس، في قرية سليبي بريف تل أبيض شمالي الرقة.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية قصفها بالأسلحة الثقيلة على ريف الرقة الشمالي، واستهدفت قرية عريضة في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد نقل عن مصادره في ريف الرقة الشمالي قولها، قبل أسبوع، إن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.