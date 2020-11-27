ضربات إسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.. 206 قتلى

في إحصائية جديدة أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، نفّذت إسرائيل 36 ضربة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا خلال العام الجاري.

وأضافت المعلومات أن الضربات قتلت 206 عناصر، غالبيتهم من ميليشيات إيران في البلاد.

أما الجديد، فقد أكد المرصد وقوع ضربات جوية استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيات "لواء زينبيون" ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

خسائر بشرية ومادية

وأدت الضربات إلى سقوط خسائر بشرية ومادية، إذ قتلت 19 من تلك الميليشيات بينهم اثنان من قادة المجموعات، فيما يرشح عدد القتلى للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات.

وكشف المرصد أنه وثق في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة.

وتسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات.

يشار إلى أن إسرائيل كانت كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في سوريا مستهدفة مقار ميليشيات موالية لإيران، وتدور في فلكها ومن بينها حزب الله، مؤكدة أنها مستمرة في تقليم أظافر طهران، ومشددة على أنها لن تسمح بتمدد ظلالها في مواقع سورية قريبة من الحدود الإسرائيلية.

إلى ذلك، تجددت الأسبوع الماضي، تلك الضربات، حيث استهدف القصف الإسرائيلي شاحنة أموال آتية من إيران ومتجهة إلى حزب الله، الذي لطالما احتفظ بدرجة عالية من السرية حول حجم وتنظيم وأنشطة مقاتليه في سوريا التي دخلها بشكل كبير أوائل عام 2013 إلى جانب جيش النظام السوري.