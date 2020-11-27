  • مباشر
اللغة

ضربات إسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.. 206 قتلى

ضربات إسرائيلية تصاعد الدخان من منطقة حوض اليرموك على الحدود السورية بين الأردن وهضبة الجولان
قصف إسرائيلي على سوريا (فرانس برس)

ضربات إسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.. 206 قتلى

الضربات الإسرائيلية قتلت 206 عناصر غالبيتهم من ميليشيات إيران في البلاد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في إحصائية جديدة أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، نفّذت إسرائيل 36 ضربة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا خلال العام الجاري.

ظل إيران بسوريا..ميليشيا محلية جنوبا وحزب الله بالقلمون الرئيسية ظل إيران بسوريا..ميليشيا محلية جنوبا وحزب الله بالقلمون

وأضافت المعلومات أن الضربات قتلت 206 عناصر، غالبيتهم من ميليشيات إيران في البلاد.

أما الجديد، فقد أكد المرصد وقوع ضربات جوية استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيات "لواء زينبيون" ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

خسائر بشرية ومادية

وأدت الضربات إلى سقوط خسائر بشرية ومادية، إذ قتلت 19 من تلك الميليشيات بينهم اثنان من قادة المجموعات، فيما يرشح عدد القتلى للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات.

وكشف المرصد أنه وثق في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة.

وتسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات.

يشار إلى أن إسرائيل كانت كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في سوريا مستهدفة مقار ميليشيات موالية لإيران، وتدور في فلكها ومن بينها حزب الله، مؤكدة أنها مستمرة في تقليم أظافر طهران، ومشددة على أنها لن تسمح بتمدد ظلالها في مواقع سورية قريبة من الحدود الإسرائيلية.

مقاتلات إسرائيلية (أرشيفية)
مقاتلات إسرائيلية (أرشيفية)

إلى ذلك، تجددت الأسبوع الماضي، تلك الضربات، حيث استهدف القصف الإسرائيلي شاحنة أموال آتية من إيران ومتجهة إلى حزب الله، الذي لطالما احتفظ بدرجة عالية من السرية حول حجم وتنظيم وأنشطة مقاتليه في سوريا التي دخلها بشكل كبير أوائل عام 2013 إلى جانب جيش النظام السوري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب
هل تشفع دموعها؟.. رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على المنك هل تشفع دموعها؟.. رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على المنك

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة
ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا

قبل أن تذهب

تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52
تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52

اكتشف المزيد